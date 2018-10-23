Киев, 23 октября. Киеву необходимо начать вести прямые переговоры с Москвой, чтобы не повышать цены на газ для населения, заявил политический эксперт Андрей Лысык в эфире телеканала News One.

Эксперт напомнил, что украинский президент Петр Порошенко нарушил свое обещание не поднимать цены на газ для населения. По его мнению, Порошенко «в очередной раз плюет в лицо украинскому народу».

«То, что рассказывают о субсидиях. Я не считаю правильным стремиться к тому, чтобы люди получали субсидии», — добавил он.

По мнению Лысыка, украинские власти должны стремиться к тому, чтобы создавались условия для работы экономики, для развития государства, а украинцы могли платить за газ по адекватным ценам. Он считает, что приемлемая цена на газ была в 2013 году, в настоящее время цена возросла в более чем в десять раз.

Лысык констатировал, что в настоящее время Киев находится «под внешним управлением и сидит на крючке кредиторов Международного валютного фонда (МВФ)». Эксперт обвинил украинского премьер-министра Владимир Гройсмана в том, что он решает проблемы страны за счет условного среднего класса.

«Сегодня государство перекладывает проблемы на плечи простых граждан… Повышение цен ляжет на плечи работающих украинцев, которых условно называют средним классом», — констатировал он.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации виноваты те люди, которые пришли к власти четыре года назад, и выбрали неверный курс развития страны, а также испортили отношения с соседом — Россией.

«Выход один — тотальная перезагрузка власти путем очередных выборов… Сейчас они гордятся, что покупают газ в Европе, он в любом случае дороже, чем в России… Нужно садиться за стол переговоров и договариваться с РФ», — подсказал Лысык.

Напомним, украинские власти и МВФ договорились о новой программе финансовой помощи. Одно из выдвинутых требований — повышение цены на газ для украинцев на 23,5%.