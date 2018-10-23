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Четыре корабля Балтфлота отправились в поход по Северной Атлантике

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Четыре корабля Балтфлота отправились в поход по Северной Атлантике

Балтийск, 23 октября. Группа кораблей Балтийского флота отправилась в дальний поход в Северную Атлантику, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

В состав группы вошли четыре корабля — корветы «Стойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир «Конецкий» и морской танкер «Кола».

«На борту корветов находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты», — рассказал Мартов.

Четыре корабля Балтфлота отправились в поход по Северной Атлантике

Он констатировал, что корабли Балтфлота вышли из Балтийска и отправились в дальний поход в Северной Атлантике. Там экипажам кораблей предстоит выполнить ряд задач, в частности провести совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне.

Накануне сообщалось, что большой десантный корабль «Иван Грен» прибыл на базу в Северовоморске.

Автор: Катерина Иванова
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