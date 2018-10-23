Сын убитого в саудовском консульстве журналиста пожал руку возможному заказчику преступления

Москва, 23 октября. Сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи встретился с наследным принцем арабского королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Фотография их рукопожатия во вторник появилась в Twitter.

Именно Аль Сауд, согласно наиболее распространенной версии, стоит за загадочным убийством Хашукджи, обстоятельства которого постепенно становятся достоянием общественности. Оппозиционный журналист регулярно критиковал наследного саудовского принца. Во вторник Аль Сауд выразил соболезнования сыну Хашукджи.

Сын убитого Джамала Хашогги пожимает руку наследному принцу. Жизнь сложная штука, Карл... https://t.co/bnxzJGedxy pic.twitter.com/g59aIDe6Gl — Алексей Венедиктов (@aavst) October 23, 2018

Напомним, во вторник стало известно, что тело Хашукджи обнаружено в колодце на территории саудовского посольства в Стамбуле. Он пропал в начале октября после посещения здания дипломатической миссии. Власти Саудовской Аравии долгое время отказывались признать гибель журналиста, однако затем рассказали о якобы произошедшей в посольстве драке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара настаивает на том, чтобы причастных к расправе над журналистом судили в Стамбуле, где было совершено преступление.