В США пообещали «докопаться до истины» по делу Хашукджи

Вашингтон, 23 октября. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не останется без ответа со стороны США, которые ожидают также международного ответа по данному инциденту. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

С таким заявлением он выступил на конференции в американской столице, организованной газетой The Washington Post.

«Я хочу заверить всех здесь и заверить американский народ в том, что мы докопаемся до истины, выясним все относительно этого жестокого убийства журналиста, невинного человека, диссидента», — пообещал Пенс.

Напомним, Хашукджи пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что журналист был «случайно задушен» во время собеседования. Один из участников преступления надел одежду и аксессуары представителя СМИ, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Тело погибшего вывезли за 90 километров от Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста было тщательно спланировано. По словам турецкого лидера, для этого в Стамбул приехали три группы граждан Саудовской Аравии, а в генконсульстве предусмотрительно отключили камеры видеонаблюдения.