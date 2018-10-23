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Джулия Робертс объяснила отказ от ролей в романтических комедиях

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Джулия Робертс объяснила отказ от ролей в романтических комедиях

Вашингтон, 23 октября. Известная американская актриса Джулия Робертс отказалась сниматься в романтических комедиях из-за своего жизненного опыта. Она считает, что больше не может играть в кино о любви.

Робертс стала возрастной актрисой, добавив, что зрители не поверят в ее игру, несмотря на актерское мастерство. Селебрити призналась, что пережила тот период, когда ей нравились роли красоток. Сейчас ее привлекают драматические роли.

При этом она не откажется сыграть маму главного героя в романтической комедии. В последний раз она приняла предложение режиссера Гарри Маршала, став одной из героинь «Несносных леди».

Всемирную славу Джулии Робертс принесла роль девушки легкого поведения в фильме «Красотка», пишет «Культуромания».

Автор: Ирина Селезнева
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