Наглая, простая, неприкрытая схема: юрист охарактеризовал «золотой парашют» Агибалова

Москва, 23 октября. Прокуратура Воронежской области назвала законной выплату «золотого парашюта» для бывшего вице-губернатора региона Юрия Агибалова. В сентябре чиновник после увольнения получил 23 оклада в связи с выходом на пенсию. Спустя два дня губернатор Воронежской области Александр Гусев снова принял его на работу. Сейчас Агибалов состоит в комиссии по борьбе с коррупцией.

Адвокат, юрист и правозащитник Матвей Цзен, комментируя Федеральному агентству новостей решение воронежской прокуратуры, отмечает: на выплату крупного выходного пособия Агибалову следует обратить внимание правоохранительным органам федерального уровня.

«Мы видим, что фактически увольнение носило притворный, ненастоящий характер. Оно не преследовало своей целью освобождение человека от работы. Трудовой контракт не был разорван, это было формальное перетасовывание документов, не несущее за собой никаких последствий, кроме выплаты вознаграждения», — указывает Цзен.

А такие шаги воронежского руководства, в свою очередь, ставят вопрос не только о целесообразности, но и законности этих действий.

«Если действия формально законные, но осуществляются с незаконными целями, то в гражданском праве такие сделки называются притворными сделками. Это схема, совокупность действий, каждое из которых формально законно, но все вместе они дают незаконный результат», — указывает Цзен.

Как отмечает юрист, трудовое право формально не знает такого института, как притворное увольнение, но четко говорит о том, что если человек написал заявление на увольнение, но фактически продолжает работать уже после даты увольнения, то его трудовой договор считается продолженным, а увольнение — несостоявшимся.

«Это дает правовые основания требовать возврата денег, — объясняет юрист. — Ведь фактически Агибалов свои трудовые функции продолжил выполнять».

По мнению правозащитника, генеральной прокуратуре следует взглянуть на существо дела, проявить инициативность и креативность и пошире открыть глаза на неправомочность этих действий.

«Над прокурором Воронежской области есть заместитель генерального прокурора и сам генеральный прокурор. Я думаю, здесь необходимо политическое и общественное внимание, чтобы добиться реакции», — убежден юрист.

В целом же в действиях воронежской прокуратуры видно нежелание выносить сор из избы, констатирует адвокат.