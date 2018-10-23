Боль, блокада, искусство: в Петербурге энтузиасты снимают фильм о балете осажденного города. ФАН-ТВ

Молодые кинематографисты решили создать уникальный фильм о жизни артистов балета Мариинского театра во время блокады. Работа над картиной «Ленинградская сюита» продолжается уже третий год, однако главные сцены еще впереди. Эксклюзивные кадры со съемочной площадки — в репортаже ФАН-ТВ.

«Ленинградская сюита» — это экспериментальный фильм, в котором одновременно переплетаются документальные и художественные сцены. В центре сюжета — история вымышленной героини, артистки балета Александры, живущей в блокадном Ленинграде с тяжелобольным отцом-композитором. Умирающий отец Саши пишет для нее свою последнюю Ленинградскую сюиту. По признанию режиссера картины, изначально планировали снять документальный фильм о жителях города в блокаду — но по случайному стечению обстоятельств в ленте появилась художественная составляющая, а из короткого метра фильм превратился в полнометражный.



«Это все начиналось как короткий метр, но сейчас мы уже выросли до полного метра. Потому что поняли, что тема настолько полнокровная, настолько интересная и, к сожалению, мало освещенная, что для нашего города, как для культурной столицы, будет большим подарком сделать такой фильм», — рассказала о проекте Светлана Николаенко, режиссер картины.



Помимо основной сюжетной линии, в фильме будут представлены интервью с реальными блокадниками.

«Описание постановки, описание того, как они над этим работали в страшный мороз. Артистки балета в легких балетных костюмах танцевали на сцене, несмотря на дичайший холод. Потому что в зрительном зале люди сидели в верхней одежде, замерзали, а артисты действительно совершали тоже подвиг. Подвиг, который помогал людям верить в то, что жизнь может наладиться. Это история о том, как в нечеловеческих условиях люди оставались людьми, которые были готовы дарить самих себя и которые дарили самих себя — свой труд, свое искусство, свою любовь — другим жителям города. И я считаю, очень важно, чтобы современный зритель увидел такую историю», — рассказал о смысле фильма Егор Шилов, сценарист.

На сегодняшний день отснято уже 40 процентов фильма, но самые главные сцены еще впереди. Молодые кинематографисты столкнулись с трудностями финансирования: общий бюджет фильма составляет около 2 миллионов рублей. Если в ближайшее время им удастся собрать необходимую сумму, на большие экраны фильм выйдет уже в сентябре