Скабеева объяснила интервью с «погибшей» в Керчи студенткой в эфире «России 1»

Москва, 23 октября. Телеведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию вокруг интервью со студенткой Алиной Керовой, которая, как выяснилось позже, погибла от рук «керченского стрелка».

Телеканал «Россия 1» 17 октября выпустил в эфир передачу «60 минут», в ходе которой было взято интервью у студентки керченского колледжа Алины Керовой. Позже СМИ сообщили, что Керова оказалась среди жертв «керченского стрелка».

По словам Скабеевой, в редакцию программы обратилась другая студентка керченского колледжа, которая по какой-то причине решила представиться именем Керовой. При этом сама Керова в списках погибших на тот момент не числилась.

«Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, еще не зная о трагической судьбе Алины», — пишет Скабеева в Instagram.

Как сообщает «Царьград», сотрудники программы выражают соболезнования всем жертвам керченской трагедии и просят не спекулировать на данной теме. Ранее руководство «России 1» сообщило Федеральному агентству новостей, что уже разобралось с ситуацией вокруг скандального интервью .

Напомним, что 17 октября так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, открыл стрельбу по людям и устроил взрыв в местном колледже. В результате нападения погибли 21 человек, десятки пострадали. Перед нападением подозреваемый сжег свои личные вещи.