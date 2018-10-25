Дамаск, 25 октября. Компетентные органы Сирии в сотрудничестве с властями провинции Хомс урегулировали статус 175 жителей региона и его окрестностей, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Процесс урегулирования статуса бывших боевиков прошел в присутствии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в результате переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных группировок, которые проходили при содействии сотрудников российского ЦПВС. В результате боевики получили возможность беспрепятственно покинуть территорию провинций, которые перешли под контроль сирийской правительственной армии.

Вместе с семьями и личными вещами участники незаконных вооруженных группировок были вывезены на специальных автобусах в район зоны деэскалации «Идлиб».

Пожелавшие примириться боевики могли урегулировать свой статус, согласно амнистии, предложенной президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Согласно его условию, боевики должны сдать все имеющееся у них тяжелое и среднее вооружение, а также поклясться больше никогда не угрожать безопасности сирийских граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывшие боевики проходят процесс урегулирования своего статуса в окрестностях сирийской провинции Эль-Кунейтра. Многие из них выразили желание бороться с террористическими группировками в рядах сирийской армии, они также готовы активно участвовать в восстановлении родной страны, которая серьезно пострадала в ходе военного конфликта.