Как отдыхаем в ноябре 2018 года: День народного единства, 7 ноября и другие праздники

Заканчивается октябрь, а значит — приближаются осенние школьные каникулы и знаменитые ноябрьские праздники, в том числе достаточно новый — День народного единства. Впрочем, этот праздник в ноябре не единственный — есть еще несколько памятных дат, которые не являются выходными днями.

День народного единства: когда отмечается, сколько отдыхаем в 2018 году

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот праздник является выходным днем. В 2018 году 4 ноября приходится на воскресенье, и «пропущенный» выходной будет компенсирован отдыхом в понедельник, 5 ноября.

Таким образом, в 2018 году на День народного единства россияне смогут отдохнуть три дня подряд: 3, 4 и 5 ноября включительно. В считающуюся предпраздничной пятницу, 2 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

Отметим, практика «возмещения» выходных, которые пришлись на государственные праздники, — достаточно новая традиция, закрепленная поправками в Трудовой кодекс от 1992 года. Статья 112 этого документа предусматривает обязательное предоставление россиянам дополнительных выходных за праздничные дни, которые пришлись на субботу или воскресенье.

День народного единства: история и современные традиции

День народного единства отмечается в России с 2005 года в честь освобождения Москвы в 1612 году нижегородским народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

В начале ноября 1612 года ополченцы выбили из Москвы польских интервентов, это стало знаком окончания Великой смуты и установления в России прочной государственности. Благодаря освобождению Москвы стало возможным возведение на российский престол 16-летнего Михаила Романова, который положил начало трехсотлетнему правлению в России династии Романовых.

Именно в честь этих событий следующий царь — Алексей Михайлович — распорядился отмечать день Казанской иконы божией матери не только летом, но и 4 ноября (22 октября по старому стилю).

День народного единства — праздник достаточно новый, но уже приобретший свои традиции. Большинство мероприятий в этот день имеют патриотическую направленность. По всей стране состоятся шествия, митинги-концерты, патриотические флешмобы и т. д.

А петербуржцы очень полюбили осенний фестиваль света, который традиционно приурочен ко Дню народного единства. В этом году фестиваль пройдет на новом месте — на площади перед Спортивно-концертным комплексом «Петербургский» (СКК) и в Московском парке Победы.

Какие еще праздники отмечаются в ноябре

Во времена СССР в ноябре отмечался главный советский праздник — День Великой Октябрьской социалистической революции, который праздновали два дня — 7 и 8 ноября. Седьмое ноября было посвящено официальным празднованиям, а восьмое — просто отдыху.

Сегодня 7 ноября является памятным днем, который в основном чтят коммунисты и представители левых партий и движений.

Кроме того, в ноябре отмечаются еще несколько праздников, как российских, так и международных.

1 ноября — День Всех Святых, продолжение знаменитого Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

3 ноября — всемирный День мужчин.

7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года и День воинской славы в память военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

10 ноября — Всемирный день молодежи и День сотрудника МВД РФ (День полиции).

22 ноября — День благодарения в США.

23 ноября — Черная пятница (день скидок и распродаж).

27 ноября — День морской пехоты РФ.

28 ноября — День матери в России.

29 ноября — Киберпонедельник (день интернет-распродаж).