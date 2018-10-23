Дары от Болтона: из-за проблем с Китаем США бьются за «позитивный нейтралитет» России

Визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона как будто бы и не было. Хотя в реальности это мероприятие заняло целых два дня, и в рабочей программе высокого заокеанского гостя значились переговоры с ключевыми фигурами российской «властной вертикали»: секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым (22 октября, продолжались более пяти часов), министром иностранных дел Сергеем Лавровым (22 октября, продолжались полтора часа с участием посла США в России Джона Хантсмана), министром обороны Сергеем Шойгу (23 октября, обсуждалась ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке) и, наконец, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но детально содержание ни одной из этих встреч с заявленной американской стороной целью «способствовать кардинальному улучшению отношений между Россией и Соединенными Штатами» публично не раскрывалось. Фактически все они проходили в закрытом режиме, в лучшем случае — сообщалось о тех темах, которые обсуждались.

Но такая атмосфера, тем более в отношениях с Кремлем, вообще характерна и, видимо, комфортна для одного из ближайших сотрудников Дональда Трампа. Напомним, что предыдущий визит Болтона в первопрестольную был посвящен подготовке российско-американской встречи на высшем уровне, которая вскоре состоялась в Хельсинки.

Ключевой момент президентства Трампа

На этот раз, видимо, круг проблем, которые предстояло «расшить» в Москве личному представителю 45-го президента США (а только этим может объясняться тот уровень, на котором его принимали), был еще более широким и значимым.

К тому же, следует принимать во внимание тот момент, что буквально через две недели, 6 ноября, в Америке должны пройти промежуточные выборы, на которых переизбираются треть сенаторов, все конгрессмены и больше половины губернаторов. Для «Большого Дональда» это, можно сказать, ключевой момент его президентства: если республиканцам удастся преодолеть данный рубеж без катастрофических потерь, то его шансы на второй срок вырастут в геометрической прогрессии.

Поэтому политическая активность Трампа в последние дни резко возросла. Тут и выход из Договора по ракетам средней и малой дальности, и выход из Всемирного почтового союза, и обещание новых антироссийских санкций «каждые месяц-два», и арктический поход авианосца «Гарри Трумэн», и многое другое.

К этому стоит добавить и тот факт, что, несмотря на повышение учетной ставки ФРС, фондовый рынок США до сих пор не обвалился и даже не просел ниже 25 000 пунктов индекса Доу-Джонса, то есть деньги туда вбрасываются просто огромные. Но для гарантированного повышения шансов на успех Республиканской партии Трампу нужно чем-то поразить Америку. Возможно, именно поэтому Болтон и появился снова в Москве.

«Война на два фронта»

Ни для кого не секрет, что сегодня Соединенные Штаты под руководством своего президента на международной арене, мягко говоря, «идут ва-банк». Они направо и налево раздают санкции и штрафы, повышают торговые пошлины, устраивают против конкурентов и союзников разного рода информационные и дипломатические провокации и так далее. Но бесконечно бросаться камнями тому, кто сам живет в стеклянном доме, — не самая лучшая стратегия поведения. Тем более — для все еще действующего, но явно сдающего позиции «глобального лидера».

Если с большинством своих контрагентов, даже таких важных, как Саудовская Аравия или Франция с Германией, США еще могут позволить себе разговаривать с позиции силы, то более-менее серьезная «война на два фронта» против сопоставимых по силе противников — например, одновременно против Китая и России — вряд ли соответствует их реальным возможностям.

Отсюда следует, что, введя десятипроцентные импортные пошлины против товаров made in China, с угрозой распространить их на все товарные поставки из КНР, да еще повысив до 25%, США сегодня бьются хотя бы за «позитивный нейтралитет» со стороны России. Поэтому, скорее всего, из-за проблем с Китаем Болтон привез в Москву целый список предложений — весьма обширный и потребовавший именно такой программы и последовательности встреч.

Пока не до конца ясно содержание этих «даров от Болтона» для Москвы, но российскому руководству в обмен на нейтральную позицию в начавшемся американо-китайском конфликте должен быть предоставлен достаточно богатый выбор. Поэтому вопрос о том, связано ли подписание президентом России указа о введении санкций против украинских физических и юридических лиц с визитом помощника президента США по национальной безопасности можно считать открытым.

Поскольку из Москвы Болтон планирует отправиться в Закавказье, чтобы посетить Азербайджан, Армению и Грузию, можно предположить, что, если высказанная выше гипотеза хотя бы в некоторой мере соответствует действительности, именно там можно в ближайшее время ожидать упомянутого выше «события Х», которое должно стать трамплином для Трампа на промежуточных выборах 6 ноября и далее — на второй президентский срок.