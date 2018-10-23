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Сирия: де Мистура проведет переговоры с главой МИД САР в Дамаске

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Сирия: де Мистура проведет переговоры с главой МИД САР в Дамаске

Дамаск, 23 октября. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в ходе визита в Дамаск проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве Сирии, встреча пройдет около 12 часов дня в среду, 24 октября.

Россия совместно с Турцией, Ираном и спецпосланником ООН по Сирии работает над созданием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в республике.

Ранее стало известно, что Стаффан де Мистура покинет свой пост в конце ноября. Он отметил, что не видит причин, по которым межсирийский конституционный комитет не мог бы заработать в ноябре.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Стаффаном де Мистурой вопросы создания конституционного комитета.

Напомним, решение о формировании конституционного комитета было принято в январе этого года на Конгрессе сирийского национального диалога.

Автор: Даарья Смолина
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