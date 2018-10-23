На Украине по одному жесту Мэттиса поняли, что США признают Крым российским

Киев, 23 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в связи с керченской трагедией, что косвенно означает признание Крыма российским регионом со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко.

По его словам, на данный момент мировое сообщество де-юре признает Крым якобы «украинской территорией», однако де-факто действия ведущих политиков и представителей иностранных государств говорят об обратном.

По одному только жесту Мэттиса в отношении российского министра, подчеркнул Бондаренко, можно понять, что США признают Крым российским.

«Таким жестом показывают, что где-то там подсознательно есть понимание того статус-кво, который на сегодняшний день сложился», – констатировал он в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, глава министерства обороны России и его американский коллега впервые встретились на совещании министров обороны стран-членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Сингапуре, которое прошло 20 октября. Министры обороны перед заседанием обменялись рукопожатием, а Мэттис принес своему российскому коллеге соболезнования в связи с трагедией в Крыму.

В то же время советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в сопровождении американского посла в РФ Джона Хантсмана, которые прибыли в Москву с официальным визитом, почтили память погибших при массовой бойне в Керчи, сообщили в посольстве США в России.

.AmbJohnBolton возложил цветы в память о жертвах ужасной трагедии случившейся на прошлой неделе в Керченском Политехническом колледже. pic.twitter.com/rWO2Ck03BY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

Трагедия в Керчи произошла на прошлой неделе, 17 октября. Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в данном учебном заведении. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников колледжа, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. В Крыму объявили трехдневный траур и режим ЧС.

Стоит отметить, что Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает иностранных союзников поддержать ее позицию. В то время, как полуостров вошел в состав России демократическим путем в результате народного референдума, где большинство крымчан заявили о стремлении присоединиться к РФ.