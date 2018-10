Economic Collapse: Средний класс в США уничтожен — американцы стремительно нищают

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Американский средний класс уничтожен: в США более 50% рабочих зарабатывает менее 30,5 тысячи долларов в год» (Middle Class Destroyed: 50 Percent Of All American Workers Make Less Than $30,533 A Year), опубликованной изданием The Economic Collapse. Автор: Майкл Снайдер (Michael Snyder).

Средний класс в Соединенных Штатах сокращался на протяжении десятилетий, и США продолжают получать все больше свидетельств катастрофического ущерба, который уже был нанесен стране. Согласно данным администрации социального обеспечения, средняя годовая заработная плата в США составляет всего 30 533 доллара. Это означает, что 50% всех американских работников получает менее 30 533 долларов в год. Разделите эту сумму на 12 и вы получите средний месячный заработок чуть более 2,5 тысячи долларов.

Очевидно, никто не сможет обеспечить средний уровень жизни для семьи из четырех человек всего за 2500 долларов в месяц. Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве домашних хозяйств работают как минимум два человека, а во многих случаях один человек в одиночку устраивается сразу на несколько работ в отчаянной попытке свести концы с концами. Американскому народу становится все труднее зарабатывать деньги, люди нищают, а средний класс в США продолжает исчезать.

Чем глубже мы копаемся в числах, предоставленных администрацией социального обеспечения, тем более удручающей становится картина. Вот лишь несколько примеров с их официального сайта:

— 34% всех американских рабочих заработали в прошлом году менее 20 тысяч долларов;

— 48% всех американских рабочих заработали в прошлом году менее 30 тысяч долларов;

— 59% всех американских рабочих заработали в прошлом году менее 40 тысяч долларов;

— 68% всех американских рабочих заработали в прошлом году менее 50 тысяч долларов.

Может кто-нибудь еще раз объяснить мне, почему люди говорят, что наша экономика «процветает»?

Многие говорят, как хорошо работает фондовый рынок, но фондовый рынок не является главным показателем состояния экономики уже очень и очень долгое время. Независимо от того, кто сидит в Белом доме, и независимо от того, какая политическая партия контролирует Конгресс, средний класс в США продолжает сокращаться из года в год.

Вы могли бы подумать, что 2500 долларов в месяц в Соединенных Штатах — это не так уж и мало, но, если проанализировать ситуацию глубже, становится ясно, что это не так.

Прежде всего, вашей семье нужно где-то жить. На Восточном и Западном побережьях очень трудно найти что-то пригодное для жизни дешевле, чем за тысячу долларов в месяц. Да, если вы живете в деревне или в сельской местности, цены на жилье значительно ниже. Но для подавляющего большинства расходы на жилье будут составлять как минимум тысячу долларов в месяц.

Во-вторых, вам придется оплачивать счета за коммунальные услуги и нести другие расходы, связанные с домашним хозяйством. Эти расходы включают в себя электроэнергию, воду, телефон, телевидение, Интернет и прочее. Я буду крайне консервативен. Давайте оценим эти расходы в 300 долларов в месяц.

В-третьих, каждый работающий человек нуждается в транспортном средстве. Прибавим плату за автомобиль — это 200 долларов в месяц.

Ну что ж, мы уже потратили 1500 долларов. Деньги уходят быстро.

Кроме того, нужно оплачивать страховые счета. За последние годы взносы на медицинскую страховку стали невероятно дорогими, и многие семьи теперь тратят на них около тысячи долларов в месяц. Но для примера допустим оплату медицинского страхования размером 450 долларов в месяц и оплату страховки автомобиля всего за 50 долларов в месяц.

Конечно, вашей семье нужно есть, и я не знаю никого, кто мог бы прокормить семью из четырех человек всего за 500 долларов в месяц, но давайте представим, что это возможно.

Итак, теперь мы уже потратили всего 2500 долларов, и у нас больше нет денег ни на что остальное.

Но, подождите, мы даже не учитывали налоги. Когда мы посчитаем налоги, то поймем, что наша вымышленная семья из четырех человек уже отчаянно нуждается в государственной помощи.

Такова сегодня жизнь в Америке.

Одним из недавних исследований было установлено, что разрыв между богатыми и бедными является в США самым большим с 1920-х годов и когда-то процветающий американский средний класс испаряется прямо на наших глазах.