Сирия новости 23 октября 19.30: курды устроили перестрелку в Ракке, при взрыве в Хасаке погиб гражданский

Сирия, 23 октября. В Ракке зафиксирована перестрелка между членами SDF, при взрыве в Хасаке погиб гражданский, под огнем боевиков в Алеппо пострадал ребенок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовывает мирных жителей Идлиба, атакует САА в Хаме.

Курды: сообщают о захвате у ИГ1 двух деревень в Дейр-эз-Зоре, потеряли несколько боевиков убитыми и раненными в Ракке.

Провинция Алеппо

Члены незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать жилые кварталы административного центра провинции Алеппо, пишет местный источник в Twitter (@Step_Agency). По сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), в результате падения мины, выпущенной радикалами, на улице Аль-Нил пострадал ребенок.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ebrieem190), что в населенном пункте Хан Туман детонировало СВУ. По сведениям автора публикации, в результате происшествия пострадало несколько бойцов сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». В эпицентре противостояния находится населенный пункт Ас-Суса и окрестные поселения.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что представители «демократических сил» заявляют о захвате у ИГИЛ1 деревень Аль-Мурашида и Аль-Мурахда.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Бабулин детонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник в Telegram (@aheey555). Информации о пострадавших нет.

На юге провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и террористами управляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 альянса «Тахрир аш-Шам». О столкновениях сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты нападают на мирных жителей региона, препятствуя их переходу на подконтрольные САА безопасные территории.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка зафиксирована перестрелка между двумя членами Демократических сил Сирии (SDF). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@alreahalsaknh) сообщает, что позиции курдского военизированного отряда недалеко от деревни Хаза к северу Айн Иссы подверглись атаке неизвестных. По сведениям автора публикации, курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской арией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в ответ на провокационные обстрелы со стороны джихадистов правительственные войска САР открыли огонь по их опорным пунктам недалеко от поселения Аль-Арбаин.

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), артиллерия армии САР наносит удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины.

Провинция Хасака

На востоке провинции Хасака разорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства», передает информационное агентство SANA. В результате происшествия погиб мирный житель региона, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

В лагере беженцев Аль-Мабрук не прекращаются митинги, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Напомним, гражданские, вынужденные оставаться в подконтрольном SDF поселении, требуют решить проблемы нехватки в лагере продуктов питания и теплых вещей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)