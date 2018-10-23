Россия согласовала меры по урегулированию кризиса в ПАСЕ

Москва, 23 октября. Межведомственная комиссия России по делам Совета Европы согласовала план по урегулированию кризиса в связи с мерами ПАСЕ, которые были приняты против российской делегации, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Межведомственную комиссию России по делам Совета Европы возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Комиссия занималась вопросом согласования шагов по урегулированию кризиса, который начался после лишения голоса российской делегации в ПАСЕ.

«Согласованы дальнейшие шаги РФ, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава», — рассказали российские дипломаты.

Напомним, ПАСЕ приняла поправку о приостановке права России голосовать из-за ситуации с Крымом в 2014 году. В ответ российская делегация отказалась от участия.

23 октября председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народной скупщины Сербии Майей Гойкович отметил, что Москва выступает против лишения голоса любой делегации в ПАСЕ. Он отметил, что необходимо реформировать регламент, и назвал это главным условием возвращения России.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, в результате которого абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан я объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он российский.