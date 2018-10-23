Пасечник рассказал, когда ДНР и ЛНР снимут таможенные границы

Донецк, 23 октября. В Луганской народной республике до конца года будет разработан план по снятию таможенных постов между ЛНР и ДНР. Об этом заявил и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он заявил, что граница между ДНР и ЛНР будет убрана, для этого необходимо создать правовую базу по созданию таможни.

«У нас осталось привести к единому знаменателю наше таможенное право. До Нового года мы решим эту проблему», — заявил Пасечник Донецкому агентству новостей.

Ранее Пасечник рассказал, что в Луганская народная республика продолжит курс на интеграцию с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что в ЛНР разработали программу развития региона на период до 2023 года.