В Госдуме спрогнозировали появление угрозы в Прибалтике после выхода США из ДРСМД

Москва, 23 октября. США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могут реанимировать программы модернизации проекта Pershing II. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Шаманов спрогнозировал появление угрозы в Прибалтике. По его словам, при размещении ракет Pershing II в этом регионе их подлетное время составит 10-12 минут.

Владимир Шаманов подчеркнул, что США нарушают договор о РСМД. Прежде всего, речь идет о том, что их противоракетное вооружение со сменой боеголовки становится наступательным вооружением с очень маленьким подлетным временем.

«При размещении ракет в Прибалтике и в Польше подлетное время становится порядка 10-12 минут, что для нас, естественно, неприемлемо», — сказал Шаманов в комментарии РИА Новости.

MGM-31C Pershing II — американская баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования. Ее разработка началась в 1973 году. После того, как СССР и США подписали Договор о РСМД, ракеты Pershing II стали «снимать с дежурства» в Европе.

Как писала «Газета.Ru», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя». Американский президент заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о РСМД, так как Москва якобы нарушает условия соглашения. Российская сторона в ответ на это отметила, что все обвинения являются голословными и безосновательными.