Путин призвал четко регламентировать ведение реестра проверок бизнеса



Москва, 23 октября. В России могут дать разрешение представителям малого и среднего бизнеса вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах. С такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как заявил глава государства, необходимо четко регламентировать ведение единого реестра проверок бизнеса.

«Нужно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию — кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные в итоге результаты получены, как проверка сказалась на работе предпринимателя?», — отметил российский лидер.

По его словам, бизнес-навигатор корпорации малого и среднего предпринимательства может помочь в этом.

Ранее глава российского государства высказал инициативу, согласно которой надзорные каникулы для российских предпринимателей могут продлить еще на два года. Путин также указал на то, что в России необходимо предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса, используя при этом цифровые технологии и ограничивая формы отчетности.