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Мосгорсуд перевел под домашний арест фигурантку дела «Нового величия» Дубовик

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Мосгорсуд перевел под домашний арест фигурантку дела «Нового величия» Дубовик

Москва, 23 октября. Суд в Москве признал незаконным арест Марии Дубовик, которая обвиняется в причастности к экстремистской организации «Новое величие».

Мосгорсуд признал незаконным решение Дорогомиловского районного суда об аресте Марии Дубовик. Кроме того, суд избрал для Дубовик новую меру пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА Новости.

Напомним, 10 участников организации «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года в Москве. По данным следствия, все задержанные причастны к созданию экстремистского сообщества. В настоящее время четверо обвиняемых по данному делу находятся в СИЗО. Ранее суд перевел под домашний арест еще одну фигурантку дела Анну Павликову.                             

Автор: Артем Никулин
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