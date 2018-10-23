Получайте по полной программе: Соловьев осадил украинца, назвавшего ответные санкции Москвы «объявлением войны»

Москва, 23 октября. Телеведущий Владимир Соловьев осадил украинского эксперта Василя Вакарова, заявившего, что санкции Москвы против Киева можно считать объявлением войны. В ответ журналист напомнил, что именно Киев открыл этот «ящик Пандоры», подсев на санкционного конька еще в 2014 году.

Спор Вакарова и Соловьева разгорелся в эфире на телеканале «Россия 1». Украинский эксперт начал комментировать указ президента РФ об экономических мерах в ответ на недружественные действия Киева. При этом Вакаров заявил, что Украину не надо пугать отказом от поставок тех или ресурсов, или продукции, ведь это идет вразрез с действующими контрактами. Такой аргумент удивил Соловьева, и он напомнил Вакарову о разрыве Украиной Договора о дружбе с Россией.

В ответ украинец попытался перевести тему, подняв внезапно и церковный вопрос. При этом он приплел неподтвержденные ничем слухи о якобы участии украинских олигархов в угольной промышленности ЛНР и ДНР. Тогда Соловьев изобразил «сдувание» бизнес-интересов украинских предпринимателей из Донбасса и РФ.

«Вы сделали главное. Вы открыли ящик Пандоры. Все, забудьте», — подчеркнул он.

Однако, как отмечает ФБА «Экономика сегодня», Вакаров не сдавался и заявил, что Москва мало того, что объявила Украину государством-террористом за убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, так теперь еще намерено вводить санкции. Все это, по мнению, эксперта, можно считать объявлением войны. Тогда Соловьев напомнил ему, что первым санкции против Москвы ввел Киев, и произошло это еще в 2014 году.

«Поэтому получайте по полной программе. Мы четыре года вас терпели», — подчеркнул телеведущий.

Напомним, указ об экономических мерах в ответ на антироссийские санкции президент РФ Владимир Путин подписал накануне, 22 октября. Указ вступил в силу со дня его подписания. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что под санкции попадут украинцы, действия которых наносят вред интересам России, и контролируемых ими компаний, работающих на территории РФ.

По словам главы кабмина РФ, контрсанкции будут представлять собой блокировку их активов, находящихся в РФ, запрет на вывод капиталов и поставку определенных товаров.