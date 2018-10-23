В Госдуме РФ высоко оценили подготовку к выборам в ДНР и ЛНР

Донецк, 23 октября. Подготовка к выборам в Донецкой и Луганской народных республиках осуществляется полностью в рамках закона. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Козенко.

«Как сторонний наблюдатель вижу, что процесс подготовки ко дню голосования проходит абсолютно прозрачно. И что касается хода самой избирательной кампании, не вижу каких-то экстраординарных вещей», — отметил Козенко.

Участвуя в открытии международного интеграционного форума в Донецке, Козенко заявил, что ДНР и ЛНР «мало чем отличаются от других регионов РФ».

Напомним, республики Донбасса объявили о своей независимости после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. В Кремле неоднократно отмечали, что вопрос статуса республик должен решаться между ДНР и ЛНР и киевскими властями, которые являются сторонами продолжающегося с 2014 года конфликта.

Напомним, выборы глав и парламентариев в народных республиках состоятся 11 ноября.