Роскомнадзор будет следить за работой операторов: эксперты оценили законопроект о регулировании big data

В Госдуму внесен проект закона, который будет регулировать большие массивы информации или big data. Автором документа выступил депутат Михаил Романов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает агентство Regnum, законопроект обозначит порядок сбора, передачи и обработки так называемых больших пользовательских данных. Инициатива предполагает, что отныне вся информация будет предоставляться силовым и правоохранительным структурам России. При этом операторы big data будут обязаны на своих сайтах информировать россиян о сборе и обработке их пользовательских данных. Если же информационных ресурсов нет, то оператор должен будет любыми другими способами донести сообщение до своих клиентов.

Примечательно, что проект закона также устанавливает обязанность оператора еще до начала обработки big data получать согласие в электронной форме пользователей абонентского терминала об идентификации их устройств.

«Указанные новации позволят выработать единообразные по форме и содержанию документы, способствующие обеспечению защиты прав пользователей при обработке больших пользовательских данных», — отмечает Романов.

При этом Роскомнадзор должен будет вести реестр операторов big data. По мнению руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, надзорный орган таким образом будет защищать большие пользовательские данные.

«Все правильно. Я как пользователь против того, чтобы мои данные кто-то продавал, использовал их для какой-то аналитики, таргетированной рекламы, маркетинговых исследований и политических процессов. Чтобы кто-то пытался, как в США, формировать в моей голове определенное мнение, как это было с Cambridge Analytica, которые использовали данные Facebook. Так что Роскомнадзор должен следить за теми операторами, кто работает с большими данными», — подчеркнул член экспертного совета.

Независимый аналитик Николай Лагин в свою очередь подчеркивает, что big data можно весьма условно разделить на два потока — информацию, передающуюся от устройств, и непосредственно на пользовательские данные.

«И вот в данном случае государство должно заниматься защитой тех самых пользовательских данных рядовых россиян. Нужно понимать, что они (данные) содержат довольно большой пласт личной информации, будь то пол, возраст, домашний адрес, адрес электронной почты, ip-адрес, предпочтения в выборе кофе, одежды, женщин, мужчин и т.д. Доступ к этой информации должно регулировать государство, Роскомнадзор. Это очень важно», — утверждает собеседник ФАН.

Отметим, несмотря на то, что российский рынок big data в настоящее время находится на начальной стадии развития, а главными потребителями указанных технологий являются банки, телеком-операторы и крупные ретейлеры, существует около 10 крупных компаний, которые скупают данные у малого бизнеса.

«Изначально крупные компании получают разрозненную информацию, которую нельзя назвать персональными данными, однако уже после покупки и объединения она как раз и становится персонализированной, и это проблема. А проблема потому, что дальше из-за низкой квалификации или моральных качеств сотрудников крупных компаний эти данные на черном рынке может купить кто угодно. Хотя все всегда подчеркиваются, что информация уходит на рынки обезличенной, но по факту ведь это не так», — продолжает эксперт.

Именно такой подход и приводит к тому, что в гражданской среде растет недовольство из-за «слежки». Напомним, Cambridge Analytica — это частная британская компания, использующая технологию глубинного анализа больших данных социальных сетей для разработки стратегической коммуникации во время избирательных кампаний в Сети.