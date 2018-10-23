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Эксперт назвал перспективные направления для сотрудничества России и стран Юга Африки

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Эксперт назвал перспективные направления для сотрудничества России и стран Юга Африки

Москва, 23 октября. У России есть все шансы увеличить число направлений сотрудничества с африканскими странами, расположенными на юге континента. Главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин считает, что перспективными направлениями будут горнодобывающая отрасль, энергетика, подготовка кадров и сельское хозяйство.

По мнению эксперта, для Москвы сотрудничество с государствами Юга Африки может быть выгодным не только с точки зрения инвестиций, но и в геополитическом плане. Шубин подчеркнул, что африканские страны готовы сотрудничать с Россией и ни одна из этих стран не присоединилась к антироссийским санкциям.

Эксперт назвал перспективные направления для сотрудничества России и стран Юга Африки

Что касается направлений сотрудничества, то у России их может быть несколько, констатировал эксперт. Он напомнил, что Москва поставляет в африканские страны немало сельскохозяйственной продукции. Кроме того, добавил он, одна из выигрышных сфер — подготовка кадров. По его словам, увеличивается число студентов, которые прибыли в Россию, из стран Африки, в том числе из ЮАР и Намибии.

«Все это полезно по многим причинам, в том числе, и по финансовым, так как большинство  африканцев обучаются на коммерческой основе. Великобритания, к примеру, зарабатывает на обучении иностранцев миллиарды», — цитирует NationNews эксперта.

Автор: Дарья Смолина
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