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WhatsApp создаст новые функции для пользователей iPhone

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WhatsApp научится узнавать пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

Москва, 23 октября. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены добавить в приложение для iOS функции Touch ID и Face ID. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp готовится к выпуску новой версии мессенджера, которая станет более безопасной. В новой версии появятся функции, которые потребует подтверждения личности пользователя при каждом запуске приложения.

Для входа в мессенджер пользователям смартфонов Apple необходимо приложить палец к домашней кнопке или воспользоваться функцией Face ID. Кроме того, в настройках приложения пользователи смогут активировать дополнительную аутентификацию.

Автор: Артем Никулин
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