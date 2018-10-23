WhatsApp создаст новые функции для пользователей iPhone
Москва, 23 октября. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены добавить в приложение для iOS функции Touch ID и Face ID. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
WhatsApp готовится к выпуску новой версии мессенджера, которая станет более безопасной. В новой версии появятся функции, которые потребует подтверждения личности пользователя при каждом запуске приложения.
After announcing the first exclusive news (Dark Mode), I'm really happy to announce another exclusive feature..— WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 октября 2018 г.
????WhatsApp is working to add Touch ID and Face ID support in future!
YES YES YES ????https://t.co/yqEYZeYtCN
Для входа в мессенджер пользователям смартфонов Apple необходимо приложить палец к домашней кнопке или воспользоваться функцией Face ID. Кроме того, в настройках приложения пользователи смогут активировать дополнительную аутентификацию.