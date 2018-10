WhatsApp создаст новые функции для пользователей iPhone

Москва, 23 октября. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены добавить в приложение для iOS функции Touch ID и Face ID. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp готовится к выпуску новой версии мессенджера, которая станет более безопасной. В новой версии появятся функции, которые потребует подтверждения личности пользователя при каждом запуске приложения.

After announcing the first exclusive news (Dark Mode), I'm really happy to announce another exclusive feature..



????WhatsApp is working to add Touch ID and Face ID support in future!

YES YES YES ????https://t.co/yqEYZeYtCN