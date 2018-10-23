В Госдуме назвали сроки запуска массовой реновации в России

Москва, 23 октября. Массовая реновация в России может быть запущена через семь или девять лет, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Хованская обратила внимание, что законопроект о проведении реновации в России требует серьезных изменений в существующее законодательство.

«Я считаю, что сам процесс массово пойдет лет через семь-восемь-девять, — уточнила она, — когда закончится история с аварийным жильем».

Она отметила, что любая норма должна предполагать ответственность. Изменения должны быть внесены и в административный кодекс, и в налоговый кодекс. По мнению Хованской, к запуску программы реновации на данный момент готовы не более пяти-шести регионов страны.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о своей работе, включая успех в области строительства инфраструктуры и жилья, а также о ходе программы реновации.