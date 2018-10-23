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Россия договорилась о сотрудничестве с Сообществом развития Юга Африки

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Россия договорилась о сотрудничестве с Сообществом развития Юга Африки

Москва, 23 октября. Россия и Сообщество развития Юга Африки подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

С российской стороны документ подписал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, со стороны САДК — исполнительный секретарь организации Стергомена Лоуренс Такс, которая специально прибыла в Москву для переговоров. Меморандум определяет сферы и механизмы сотрудничества между Россией и САДК.

«Реализация положений этого документа будет способствовать дальнейшему укреплению отношений России с САДК, поступательному динамичному развитию партнерства России как с САДК, объединяющим 16 государств региона, так и с Африканским союзом в целом», — сообщает министерство иностранных дел РФ.

Лавров и Такс также высоко оценили уровень организации стартовавшего в Москве Инвестиционного форума Сообщества развития Юга Африки.

Автор: Антон Соколов
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