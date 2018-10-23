Сестры-близнецы из США стали братьями-близнецами

Балтимор, 23 октября. Сестры-близнецы из американского города Балтимор одновременно исполнили совместную мечту, сделав операцию по смене пола.

Девушки по имени Дженнифер и Джеклин Греф, которым исполнилось 23 года, выросли в консервативной христианской семье пастора, пишет издание Daily Mail. С раннего детства близняшки хотели стать мальчиками, однако не могли из-за страха признаться в этом даже друг другу.

Пять лет назад девушки объявили себя трансгендерами и сменили имена на Джека и Джейс. Тестостерон сестры начали принимать в апреле прошлого года, а затем решились на операцию по удалению груди.

По данным издания, Джек служит в полиции, он является помощником шерифа. По словам молодого человека, он никогда раньше не чувствовал себя таким счастливым, как после операции, однако отметил, что не все окружающие воспринимают братьев как мужчин. В то же время Джейс благодарит Джека за поддержку, поскольку, по его словам, не смог бы решиться на такой шаг без помощи. Братья-близнецы находятся в счастливых отношениях с девушками.

Накануне стало известно о намерении администрации президента США Дональда Трампа узаконить в стране существование только двух полов. Соответствующий законопроект о запрете на юридическую смену пола находится на рассмотрении властей государства. В том случае, если закон будет принят, власти введут ясное и единое определение пола, который будет определяться по рождению, и который нельзя будет поменять.