Путин предложил продлить надзорные каникулы для бизнеса на два года

Москва, 23 октября. Надзорные каникулы для российских предпринимателей могут продлить еще на два года. Такую инициативу во вторник выдвинул президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект!».

Отметим, что речь идет о малом бизнесе и самозанятых гражданах, чья деятельность не затрагивает напрямую безопасность людей. Глава государства попросил депутатов Госдумы оперативно решить данный вопрос.