Путин предложил продлить надзорные каникулы для бизнеса на два года
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Москва, 23 октября. Надзорные каникулы для российских предпринимателей могут продлить еще на два года. Такую инициативу во вторник выдвинул президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект!».
Отметим, что речь идет о малом бизнесе и самозанятых гражданах, чья деятельность не затрагивает напрямую безопасность людей. Глава государства попросил депутатов Госдумы оперативно решить данный вопрос.
«Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, даже еще более жесткий контроль. Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — отметил Путин.