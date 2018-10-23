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В РФС отреагировали на слухи о возможной работе Черчесова в «Спартаке»

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В РФС отреагировали на слухи о возможной работе Черчесова в «Спартаке»

Москва, 23 октября. Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лысаков прокомментировал сообщения о возможной работе Станислава Черчесова в ФК «Спартак». По его мнению, эта информация не заслуживает доверия и навряд ли ее стоит воспринимать всерьез.

«С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову. На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит», — сказал Лексаков в комментарии телеканалу 360.

При этом он не согласился с тем, что совмещение поста наставника сборной РФ с работой в других клубах может негативно сказаться на результатах игры национальной команды, напомнив, что были и хорошие примеры совмещения.

Напомним, 22 октября руководство московского «Спартака» разорвало контракт с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. И.о. наставника «Спартака» стал помощник Карреры Рауль Рианчо. После этого в ряде СМИ появилась информация, что главным кандидатом на пост Карреры является главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Автор: Ярослава Замысловатова
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