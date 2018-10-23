Путин поручил избавить чиновников от соблазна «тихой сапой нагружать бизнес»

Москва, 23 октября. Правительство РФ должно подготовить исчерпывающий перечень документов, который малый и средний бизнес будет предоставлять в госструктуры для отчетности. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин.

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний», — заявил российский президент на пленарном заседании форума «Малый бизнес — национальный проект».

По словам Путина, перечень отчетности позволит некоторым чиновникам избежать соблазна «тихой сапой нагружать бизнес и вводить новые формы отчетности».

Ранее Владимир Путин призвал упростить процедуры ведения и создания бизнеса в РФ.