Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса в России

Москва, 23 октября. В России необходимо предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса, используя при этом цифровые технологии и ограничивая формы отчетности. К этому призвал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Малый бизнес — национальный проект».

Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В первую очередь, речь идет о компаниях, работающих в социально-значимых отраслях.

Президент России также призвал увеличить объем закупок компаний с госучастием у малого бизнеса до пяти триллионов рублей к 2024 году. Владимир Путин поручил Кабмину подготовить перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в своей отчетности.