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Экономика

Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса в России

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Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса в России

Москва, 23 октября. В России необходимо предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса, используя при этом цифровые технологии и ограничивая формы отчетности. К этому призвал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Малый бизнес — национальный проект».

Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В первую очередь, речь идет о компаниях, работающих в социально-значимых отраслях.

Президент России также призвал увеличить объем закупок компаний с госучастием у малого бизнеса до пяти триллионов рублей к 2024 году. Владимир Путин поручил Кабмину подготовить перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в своей отчетности.

«Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности», — резюмировал президент РФ.

Автор: Регина Пак
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