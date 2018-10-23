Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Пенсионный фонд разместил на депозитах 900 миллионов рублей накоплений

38
0 Оставить комментарий

Пенсионный фонд разместил на депозитах 900 миллионов рублей накоплений

Москва, 23 октября. Пенсионный фонд России разместил 900 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 54 дня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства были размещены при спросе, который в несколько раз превышал выставленную сумму. Минимальная процентная ставка составляет 8%.

Пенсионный накопления будут размещены 24 декабря, а возвращены 17 декабря.

Перед этим Пенсионный фонд проводил отбор заявок на Санкт-Петербургской валютной бирже​​​. В результате была удовлетворена одна заявка, которая предполагала размещение средств по ставке 8,25% годовых. В ПФР отметили, что на эти цели были направлены 900 миллионов рублей.

Пенсионный фонд разместил на депозитах 900 миллионов рублей накоплений

Ведомство инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды. Деньги размещают только в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое