Пенсионный фонд разместил на депозитах 900 миллионов рублей накоплений

Москва, 23 октября. Пенсионный фонд России разместил 900 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 54 дня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства были размещены при спросе, который в несколько раз превышал выставленную сумму. Минимальная процентная ставка составляет 8%.

Пенсионный накопления будут размещены 24 декабря, а возвращены 17 декабря.

Перед этим Пенсионный фонд проводил отбор заявок на Санкт-Петербургской валютной бирже​​​. В результате была удовлетворена одна заявка, которая предполагала размещение средств по ставке 8,25% годовых. В ПФР отметили, что на эти цели были направлены 900 миллионов рублей.

Ведомство инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды. Деньги размещают только в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.