Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США поднимают тему «вмешательства» России в выборы «для галочки»

42
0 Оставить комментарий

США поднимают тему «вмешательства» России в выборы «для галочки»

Москва, 23 октября. Разговор о якобы российском «вмешательстве» в выборы США на встречах с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном был скоротечным, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По словам источника, Вашингтон поднимает тему «вмешательства» России в американские выборы «явно «для галочки» испытывая неловкость, поскольку не в состоянии привести ни единого реального доказательства подобных домыслов».

«Официальные лица США вынуждены отрабатывать «политический заказ» с учетом внутренних межпартийных разборок в Вашингтоне», — заявил он. 

Напомним, США после завершения президентских выборов 2016 года обвинили Россию во «вмешательстве» в избирательный процесс. Заняться расследованием так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру. Он предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. Москва все обвинения неоднократно опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения американской стороны «абсолютно голословными».

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое