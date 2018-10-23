США поднимают тему «вмешательства» России в выборы «для галочки»

Москва, 23 октября. Разговор о якобы российском «вмешательстве» в выборы США на встречах с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном был скоротечным, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По словам источника, Вашингтон поднимает тему «вмешательства» России в американские выборы «явно «для галочки» испытывая неловкость, поскольку не в состоянии привести ни единого реального доказательства подобных домыслов».

«Официальные лица США вынуждены отрабатывать «политический заказ» с учетом внутренних межпартийных разборок в Вашингтоне», — заявил он.

Напомним, США после завершения президентских выборов 2016 года обвинили Россию во «вмешательстве» в избирательный процесс. Заняться расследованием так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру. Он предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. Москва все обвинения неоднократно опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения американской стороны «абсолютно голословными».