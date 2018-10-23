Севастополь не отдавали Украине: подтверждение словам Путина нашли в указе 1948 года

Москва, 23 октября. Севастополь в 1954 году не был передан Украинской Социалистической Республике вместе с Крымом, уже тогда город имел особый статус и являлся отдельным регионом. Об этом рассказал директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.

Ученый подчеркнул, что, согласно советским документам, с 1954 года Севастополь должен был подчиняться РСФСР, а затем ее правопреемнице — Российской Федерации.

«Когда в 1954 году полуостров передавали Украинской ССР, в документе была указана только Крымская область, про Севастополь речи не шло. Таким образом, формально Севастополь оставался частью РСФСР, а остальной Крым передавался Украине», — приводит ТАСС комментарий Чихарева.

Он также сообщил, что де-юре недействительной была вся процедура передачи Крыма УССР, так как вопрос был решен руководством СССР, хотя должен был обсуждаться на уровне республик.

«В 1948 году в конце октября было два указа: в соответствии с этими указами был определен порядок послевоенного восстановления Севастополя, и он становился городом республиканского подчинения — то есть [относился к] РСФСР», — напомнил Чихарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Севастополь юридически всегда находился в составе России. По мнению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, заявление российского лидера фактически означает, что с 1954 года Крым незаконно находился на территории УССР, а затем Украины. Таким образом, по мнению эксперта, уместно говорить о компенсации, которую Киев должен Москве за 60 лет, в течение которых полуостров незаконно считался украинским.