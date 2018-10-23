Кудрин оценил возможный эффект новых санкций США против российских банков

Москва, 23 октября. Серьезных санкций против системообразующих российских банков не будет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мой прогноз — серьезных санкций на ключевые банки не будет», — подчеркнул он, говоря об эффекте новых санкций, которые могут ввести до или после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Кудрин отметил, что российская сторона не на таком уровне противостояния или конфликта.

По его словам, эффект зависит о того, какие системообразующие банки попадут под удар.

Говоря о санкциях против российского государственного долга, Кудрин указал на то, что они не окажут сильного влияния на российскую экономику в случае их принятия, потому как «мы этот госдолг, по сути, уже не размещаем», передает РБК.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз потерял около 100 миллиардов евро в результате действия антироссийских санкций.