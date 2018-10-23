Климкин поддержал идею Польши расширить присутствие НАТО

Варшава, 23 октября. Украина поддерживает стремление Польши расширить военное присутствие НАТО на своей территории. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Варшаву.

«Усилия наших польских друзей с целью расширить доступ союзников в Польшу важны как для самой Польши, так и Североатлантического альянса, всего региона и Украины», — подчеркнул глава украинского МИД, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Чапутович в свою очередь заявил, что стороны обсудили ситуацию на Украине. По его словам, Варшава поддерживает территориальную целостность и суверенитет соседнего государства.

Ранее власти Польши заявили о желании увеличить присутствие военных НАТО на своей территории. Кроме того, Варшава хотела увеличить контингент американских войск и даже предлагала построить для этого военную базу «Форт Трампа». По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, у государства есть средства на эти цели.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что политика Польши всецело зависит от позиции США. Фактически Варшава является американским агентом в Европе. Сенатор не исключил, что в ближайшее время Польша разместит у себя американские ракеты. Предполагается, что это произойдет сразу же, как только Соединенные Штаты выйдут из договора о средней и малой дальности.