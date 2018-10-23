«Главные лицемеры»: Олейник перечислил украинских политиков и бизнесменов, которые попадут под санкции РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник сообщил, что Москва введет специальные экономические меры в отношении украинцев, действия которых наносят вред интересам РФ, и контролируемых ими компаний, работающих на российской территории.

По словам главы российского Кабмина, списки физических и юридических лиц Украины, наносящих вред интересам России, уже готовятся, и в них будут сотни людей и компаний. Контрсанкции будут представлять собой блокировку их активов, находящихся в РФ, запрет на вывод капиталов и поставку определенных товаров, уточнил Дмитрий Медведев.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник приветствовал это решение Москвы.

«Как только Россия опубликует свои санкционные списки, украинцы и европейцы наконец-то узнают имена главных лицемеров Украины, потому что они называют Россию «страной-агрессором» и всячески настраивают украинский народ против нее, а сами зарабатывают в РФ огромные деньги. Втайне от Евросоюза, который из-за Украины ввел санкции против РФ и терпит от этого убытки», — сказал Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам украинского политика, таких видных украинских деятелей, как президент Украины Петр Порошенко, который с высокой политической трибуны рвет все связи с Россией, а сам получает прибыль в десятки миллионов долларов от предприятий, расположенных в России, очень много.

«У Порошенко в России ведь не только кондитерская фабрика Roshen, но и завод по производству крахмала в Липецкой области и фирма «Лакигрейн», выращивающая зерно. А еще украинский президент поставляет в Россию автобусы и аккумуляторы через Белоруссию и другие страны. И таких хитрецов, как он, на Украине много. Они думали, что украинцы не узнают об их бизнесе в «стране-агрессоре». Тогда Россия их разоблачит — и правильно сделает», — заметил экс-депутат Рады.

Олейник уверен, что в санкционном списке России окажутся очень известные украинцам фамилии.

«Вы же помните скандал с супругой украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, непримиримого борца с Россией и русскостью? У нее обнаружили бизнес в России, связанный с одеждой. Москва раскроет кучу таких же примеров», — убежден собеседник ФАН.

Владимир Олейник не стал называть конкретные фамилии украинцев, которые окажутся под контрсанкциями, несмотря на то, что догадывается, кто именно из украинских политиков и предпринимателей тайно ведет бизнес в РФ. Сказал только, что это те же самые люди, которые на Украине рьяно выступают за разрыв отношений с Москвой.