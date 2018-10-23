Названа дата встречи Лаврова с заместителями глав МИД «астанинской тройки»

Москва, 23 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с заместителями глав МИД стран «астанинской тройки» 24 октября. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Такая встреча ожидается», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Москву должен прибыть заместитель главы МИД Ирана Хосейн Ансари. Об этом сообщал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Турцию на встрече «астанинской тройки» представит заместитель иностранных дел страны Седат Онал.