После заявления Путина в ДНР раскрыли подробности покушения на Захарченко

Москва, 23 октября. Теракт, в результате которого погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, был спланирован по принципу предотвращенного в 2017 году покушения в кафе «Пушкин», где использовалось СВУ с мини-камерой. Об этом сообщил проект WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах Донецкой народной республики.

Подробности покушения на Захарченко были раскрыты представителями республики после того, как тема убийства главы ДНР была поднята президентом России Владимиром Путиным во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Глава РФ тогда возложил ответственность за организацию терактов и убийств лидеров Донбасса на спецслужбы Украины.

Авторы проекта напомнили о том, что в кафе «Сепар» в центре Донецка было заложено СВУ, оборудованное мини-камерой, которая позволяет идентифицировать цель. По такому же принципу было спланировано покушение на главу ДНР зимой прошлого года в кафе «Пушкин».

В то же время, отмечается в публикации, Захарченко изначально не направлялся в кафе «Сепар», где 31 августа прогремел взрыв. Он сменил место маршрута спонтанно буквально за несколько минут до активации взрывчатки.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего в конце августа теракта. Президент России назвал убийство главы ДНР подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не желают искать мирное решение украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на то, что слова Путина об убийстве Захарченко, озвученные на заседании клуба «Валдай», основаны на данных следствия с места происшествия. Он подчеркнул, что следствие по делу о теракте в Донецке ведут правоохранительные органы ДНР, поэтому в Москве «опираются на ту информацию, которую получают с мест».