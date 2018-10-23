Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин призвал упростить процедуры создания и ведения бизнеса в РФ, задействовав цифровые технологии и упростив формы отчетности. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Глава государства заявил о необходимости максимально упростить процедуры создания бизнеса, формы отчетности, заменив традиционные формы отчетности цифровыми технологиями. Президент также добавил, что необходимо совершенствовать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в социально значимых областях.

Путин подчеркнул, что к 2024 году государственные компании должны увеличить закупки у малого бизнеса до пяти триллионов рублей.