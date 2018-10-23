Лицо убитого в Турции журналиста Хашукджи было изуродовано — СМИ

Лондон, 23 октября. Убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи был сильно изуродован. В частности сильно пострадало его лицо.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники, фрагменты тела журналиста были сильно изрезаны, а его лицо было изуродовано.

Ранее стало известно, что фрагменты тело журналиста Джамаля Хашукджи было найдено на территории резиденции консульства Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек.

В настоящий момент нет никакого официального подтверждения этой информации.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Выяснилось, что он был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд официально признал факт гибели Хашукджи 20 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста было тщательно спланировано. По словам Эрдогана, для этого в Стамбул приехали три группы граждан Саудовской Аравии.