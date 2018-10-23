Ленивые макаки не могут подхватить инфоповод: SMM-щик Aviasales и Pornhub раскрыл секреты мастерства

На российском форуме для специалистов по SMM — Synergy SMM Forum — Дмитрий Колодин, в прошлом сотрудник Aviasales и автор их провокационных шуток, посетовал на то, что SMM в России умер. Зато в комментариях российских пользователей Pornhub с его приходом стало интереснее, чем в соцсетях компаний.

В интервью Федеральному агентству новостей Дмитрий Колодин вспомнил свой опыт работы в Aviasales и рассказал, что обсуждают любители видео для взрослых, пользуются ли премиум-аккаунтами в Роскомнадзоре и почему мы так скучно живем.

— Дмитрий, с удовольствием наблюдали за тем, как Aviasales с вашим участием раскачивал Интернет своими шутками. Мы бы тоже так хотели, но уместно ли шутить в соцсетях строгих новостных информагентств?

— Кто от новостийщиков ожидает серьезности? Вы видели новости, которые вы публикуете, — их можно назвать серьезными? Мне кажется, нет. С читателями можно общаться как угодно. Если только вы не жесткий финансовый журнал, который только о деньгах, инвестициях, ставках, — да и то там тоже есть свой локальный юмор, понятный узкой группе людей.

— Тяжело ли сегодня шутить в России? Есть ведь и кнопка «пожаловаться», и всевозможные законы о защите прав кого угодно… Обидчивый у нас народ стал или еще различает иронию и сатиру?

— Обиженные всегда найдутся. Если человек хочет обидеться, он найдет на что. Он специально придет почитать твой пост, чтобы обидеться. Никогда заранее не знаешь, нет никакой предварительной аналитики. Никогда не знаешь, что сработает, что нет. Вещи, которые мне казались проходными, выстреливали больше всего.

О нас говорили, будто Aviasales постоянно провоцировали людей. Мы не провоцировали никого. Провокация — это когда ты намеренно хочешь кого-то задеть. Глупо думать, что у нас стояла задача — «пойдем этих обидим», хотя все обиженные думали именно так. Думали, что мы форсим [президента России Владимира] Путина. Или что мы «навальнисты».

Нет, бренд всегда должен быть как минимум в нейтралитете. Не придерживаться конкретной позиции по политическим вопросам. Что мы делали, так это смеялись над дурацкими ситуациями, в которых могли участвовать известные люди. Но мы даже не называли их дураками. В дурацкой ситуации оказаться может любой, мы просто вовремя это подмечали, а целенаправленного хейта у нас никогда не было.

— Почему так хорошо расходятся шутки на политические темы?

— Любой человек хочет позлорадствовать над кем-то, у кого есть власть. Это расслабляет.

— Вы на выступлении сказали коллегам, что российский SMM умер — что с ним не так?

— Мне скучно смотреть на то, что делает современный SMM. Мне и раньше было скучно. Меня удивляет, почему никто ничего интересного не делает. Хотя, возможно, у меня просто нет времени замечать... Но мне обычно скидывают друзья — посмотри, мол, какое г*** (просторечное слово, обозначающее экскременты. — Прим. ФАН).

Я не вижу ничего выдающегося, одни упущенные возможности. Никогда нельзя предугадать, что случится, но надо быть готовым это использовать для своего бренда. Нас никто не готовил к тому, что [редактор Russia Today Маргарита] Симоньян возьмет и скажет про цветочников, которые знают ее телефон, — хоть одна служба доставки цветов это использовала? Никто не знал, что появятся [Александр] Петров и [Руслан] Боширов (россияне, обвиняемые Британией в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. — Прим. ФАН), но упускать такой инфоповод нельзя, если он тебе подходит.

Сейчас прогремела история с [футболистами Павлом] Мамаевым и [Александром] Кокориным. Им дали всего два часа, чтобы доехать на допрос. В Москве! Это надо успеть собрать сумку и доехать, а по дороге посоветоваться с адвокатами, причем в тихом месте и при таких людях, которые не сольют, — например, это такси бизнес-класса с обученным водителем. Здесь какое-то такси могло бы предложить свои услуги, но нет…

Все ленивые макаки или просто не могут быстро подхватить инфоповод.

— Сейчас вы главный и единственный SMM-специалист «Pornhub Россия». Почему ресурсу понадобился российский представитель?

— Они не в курсе российского рынка и методов общения с российской аудиторией, потому и привлекли меня. Я не стал отказываться — такие предложения не каждый день поступают. Им нравится то, что я делаю. Я занимаюсь общением с аудиторией, коммьюнити, прессой, разрешением вопросов с властями — хотя они пока не возникают. Я дарил Роскомнадзору десять премиальных аккаунтов, не знаю уж, пользуются они или нет. Мы не проверяли.

— Значит, от имени Pornhub с Россией в Интернете говорит всего один человек, и это вы?

— Да, потому что там больше никто не говорит по-русски. Но под моими постами в комментариях народ шутит лучше, чем я. Зачитываюсь их сообщениями. Есть люди, благодаря которым читать комментарии интереснее, чем смотреть контент Pornhub.

Например, есть пользователь, который делает рецензии на все виды постельного белья в роликах, и многие ждут не только нового видео, но и его комментариев. В комментариях люди помогают друг другу решать лабораторные работы. Обсуждают бой Хабиба [Нурмагомедова] с [Конором] Макгрегором (бойцы смешанных единоборств. — Прим. ФАН) или последний футбольный матч. В этом и кайф данной аудитории — она очень разнообразная, со множеством интересов, помимо порно.

— Какие планы у русского Pornhub?

— Российская аудитория увеличивается и продолжает расти. Когда я пришел, там было 25 тысяч пользователей в ВК, и то не сказать, что все были активны. Сейчас, за полтора года, это 150 тысяч — хороший рост, я считаю.

Мы сейчас общаемся с людьми, которые заинтересованы в том, чтобы с нами сотрудничать. Например, это Глеб Фараон (российский хип-хоп исполнитель. — Прим. ФАН): ему нравится то, что мы делаем. Обсуждаем, можно ли сделать вместе что-то, похожее на Канье Уэста (американский рэпер, исполнитель хип-хопа. — Прим. ФАН) в США, только с нашими местными «Канье».

— Расскажите о сотрудничестве с агентством Fancy shot. Скоро ли ждать новых клипов «Ленинграда» с вашим сценарием?

— Сейчас мы агентство, раньше ребята работали как продакшн: снимали самые известные клипы «Ленинграда». Сейчас мы снимаем рекламу, и в первую очередь делаем ставку на европейское качество, чтобы не делать тот трешак, который обычно показывается у нас. Приглашаем хороших режиссеров, хороших операторов, получается пока отлично. Клиенты довольны.

Нам самим всегда приятно сделать что-то неожиданное. Интересно работать абсолютно со всеми, не бывает скучных или нескучных заказов: это мы из них делаем нескучные истории, интересные, смешные, но главное — эффективные. Когда мы создадим что-то новое, вы об этом точно сразу узнаете, это невозможно будет пропустить.