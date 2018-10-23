«Московской электронной школе» исполнилось два года

Москва, 23 октября. Проекту «Московская электронная школа» («МЭШ») исполнилось ровно два года. За это время к нему присоединились все школы столицы, хотя изначально их было шесть.

Проект направлен на создание единой высокотехнологичной образовательной среды, которая способствует повышению качества обучения.

«Образовательному проекту «МЭШ» два года. Проект, по сути, объединил традиционные методики и цифровые технологии», – написал в своем микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках проекта «МЭШ» в 1360 школах столицы установлено свыше 19 тысяч электронных панелей, работают 45 тысяч дочек доступа к Wi-Fi, более 40 тысяч педагогов получили ноутбуки, сообщает портал правительства Москвы.

«МЭШ» помогает эффективно использовать IT-технологии и сервисы для улучшения качества образования. Он объединяет в себе функционал электронного журнала и дневника, а также библиотеки электронных образовательных материалов. Проект внедрен во все образовательные организации столицы. Предметные кабинеты основной и средней школы оснащаются новыми интерактивными панелями и ноутбуками для учителей. В школах организуется полное покрытие помещений беспроводной сети Wi-Fi», – отметил руководитель департамента образования Исаак Калина.

Благодаря электронным журналу и дневнику родители могут в режиме реального времени следить за успеваемостью ребенка. Сервисом «Электронный дневник» пользуются полтора миллиона человек.

В цифровой библиотеке «Московской электронной школы» собраны 640 учебных пособий, 291 учебник, 14,7 тысячи образовательных приложений, 27 тысяч интерактивных сценариев уроков, а также 200 произведений художественной литературы. Учителя получили возможность делиться своими сценариями уроков и использовать наработки коллег.

Они активно участвуют в создании контента и его адаптации под образовательные нужды. «Московская электронная школа» сделала образовательный процесс более прозрачным, снизила нагрузку на учителей, способствовала росту успеваемости учеников и в целом сделала процесс обучения более увлекательным.