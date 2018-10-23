Депутата в Иркутске обвинили в убийстве двух человек

Иркутск, 23 октября. Депутата городской думы Иркутска обвинили в убийстве двух человек в 1997 году, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в 1997 году были убиты двое мужчин — члены одной из преступных группировок. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов получили доказательства причастности депутата к преступлению.

Депутата городской думы Иркутска задержали 18 октября и доставили в Читу. Во вторник ему предъявили обвинение. Как сообщает телеканал «360», следствие обвиняет в убийстве Александра Панько.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.