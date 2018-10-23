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Госдума поддержала законопроект о повышении эффективности госзакупок

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Госдума РФ поддержала законопроект о повышении эффективности госзакупок

Москва, 23 октября. В комитете Госдумы РФ по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству порекомендовали нижней палате парламента принять законопроект о повышении эффективности контроля в сфере госзакупок. Его внес на рассмотрение кабмин РФ.

Законопроект направлен на установление порядка контроля в сфере закупок на федеральном, местном и региональном уровне, а также для эффективности оценки контрольно-надзорных органов, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что законопроект позволит снять с муниципалитетов определенную нагрузку, перераспределяя полномочия с местного на региональный уровень.

Автор: Денис Коробейников
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