Госдума поддержала законопроект о повышении эффективности госзакупок

Москва, 23 октября. В комитете Госдумы РФ по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству порекомендовали нижней палате парламента принять законопроект о повышении эффективности контроля в сфере госзакупок. Его внес на рассмотрение кабмин РФ.

Законопроект направлен на установление порядка контроля в сфере закупок на федеральном, местном и региональном уровне, а также для эффективности оценки контрольно-надзорных органов, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что законопроект позволит снять с муниципалитетов определенную нагрузку, перераспределяя полномочия с местного на региональный уровень.