Донецк, 23 октября. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю выпустили по территории Донецкой народной республики почти 1700 различных боеприпасов, сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За период с 15 по 21 октября зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ», — отметил он.

По словам Якубова, украинские силовики выпустили по республике 1669 боеприпасов, что равносильно 1,74 тонны или 35 ящикам. В результате действий ВСУ повреждены 27 объектов инфраструктуры и жилья.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили тела погибших мирных жителей, которые подорвались на противопехотных минах в подконтрольном Киеву поселке Золотое-4. Их попытаются эвакуировать силами Народной милиции Луганской народной республики в связи с бездействием украинской стороны.