Финляндия подсчитала свои расходы на встречу Путина и Трампа в Хельсинки

Хельсинки, 23 октября. Организация встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на российско-американском саммите в Хельсинки обошлась бюджету Финляндии почти в шесть миллионов евро. Об этом говорится в проекте дополнительного бюджета Финляндии, опубликованном правительством страны.

Отмечается, что наибольшая часть из этих средств была потрачена на обеспечение мер безопасности. В связи с этим финское правительство решило выделить полиции, пограничной охране, силам обороны и министерству иностранных дел дополнительные 5,7 миллиона евро.

Расходы канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте в эти затраты не попали. Как уточнила финская телекомпания, канцелярия президента страны не просила о дополнительном покрытии расходов.

Ранее газета «Илталехти» писала, что именно канцелярия президента Финляндии взяла на себя расходы по проживанию Дональда Трампа и его супруги в Хельсинки. Общая сумма выделенных на эти цели средств составила 250 тысяч евро.

СМИ также сообщали, что бюджет финской полиции на саммит России и США в Хельсинки составил около двух миллионов евро. МИД Финляндии на организацию пресс-центра для журналистов потратил около миллиона евро. Мэрия Хельсинки направила на мероприятие около 200 тысяч евро.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщал, что предварительно сумма затрат на организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа может оцениваться в 10 миллионов евро. Эти расходы финский премьер назвал вкладом в имидж страны.