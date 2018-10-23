Не зеркально, а адекватно: в Госдуме предложили ответить на военную кибероперацию США

В США стартовала первая военная кибероперация против «вмешательства России» в выборы. Кибернетическое командование США приступило к специальной операции, целью которой является противодействие распространению дезинформации со стороны Москвы во время американских выборов. Об этом написала The New York Times со ссылкой на источники.

«Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы», — сообщило издание.

В ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов, в связи с этим администрация действующего президента Дональда Трампа не упускает возможности обострить отношения с Москвой, обвиняя ее во «вмешательстве» во внутренние дела страны.

По данным источников NYT, американские специалисты в области защиты безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько вызвавших подозрения российских лиц и отследили их деятельность. Источники не уточняют, о каком числе россиян идет речь. Им были разосланы некие сообщения, содержание которых не раскрывается. Не говорится и о том, в какой форме осуществили рассылку: по электронной почте, через чаты в мессенджерах или при помощи других каналов связи.

«Высокопоставленные официальные лица, работающее в сфере обороны, заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам», — пояснили в NYT.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобные действия Вашингтона — не более чем попытка впоследствии оправдаться в неудачных выборах в Конгресс и скорректировать предвыборную гонку в угоду действующей власти.

«Необходимо создать определенный образ для внутреннего употребления. Естественно, что выбор людей в тех же США не всегда отвечает интересам определенных элит. Это делается для того, чтобы возможный выбор того или иного кандидата преподносился не как демократическое волеизъявление, а как хакерская атака. Американские власти смогут с легкостью скомпрометировать выбор. Если президента или Конгресс не устраивает выбор, то тогда можно будет все списать на мнимых хакеров», — подчеркнул депутат Госдумы.

Заметил Виталий Милонов, что сам факт отправления непонятных сообщений россиянам специалистами обороны США говорит о том, что американские власти не уважают права и свободы других народов, кроме своих собственных.

«Когда американцы соблюдали закон? В Америке есть только один закон — право американцев. США — это страна победившего национализма, подчас они следуют абсолютной идеологии Третьего рейха, считая себя сверхнацией», — заявил Милонов.

Отвечая на вопрос, стоит ли Москве принимать ответные меры на безапелляционные обвинения США во «вмешательстве» и агрессивные действия в рамках кибероперации, собеседник агентства уточнил, что ударить надо по экономическим интересам Вашингтона.

По мнению Виталия Милонова, в ответ России не нужно, как делают США, вводить индивидуальные ограничения против конкретных лиц, а надо сконцентрироваться на иностранных фирмах, которые успешно работают на российской территории.