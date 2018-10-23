Атака — вещь обоюдоострая: Касперская рассказала об ответе России на кибероперацию США

Москва, 23 октября. The New York Times со ссылкой на источники сообщило о том, что кибернетическое командование США впервые в истории приступило к операции в киберпространстве. Целью этих действий обозначено противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в предстоящие в ноябре этого года выборы в Конгресс США.

Согласно информации NYT, нескольким россиянам, предположительно сотрудникам разведслужб, были разосланы некие сообщения, причем каналы доставки сообщений (электронная почта, мессенджеры или социальные сети) не называются. Из публикации в издании известно, что угроз эти сообщения не содержали, однако никаких дополнительных подробностей о сути первой военной кибероперации не приводится.

«Операции Кибернетического командования США выглядят довольно взвешенно», — сообщает The New York Times.

Один из крупнейших российских специалистов по IT-безопасности, сооснователь «Лаборатории Касперского» и генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала Федеральному агентству новостей о том, как американские службы могут вмешаться в функционирование российской IT-инфраструктуры и сможем ли мы симметрично ответить.

«Теоретически есть возможность обрушить нашу интернет-инфраструктуру. Это можно сделать несколькими способами, учитывая, что у нас очень много импортной инфраструктуры, да и Интернет у нас базируется на службе доменных имен, которая управляется США. Сейчас программой «Цифровая экономика» предусмотрена постепенная замена ключевых узлов, но предусмотрена на будущее», — заявила Наталья Касперская в интервью ФАН.

При этом эксперт отметила туманность военных планов США в киберпространстве, о которых сообщается в СМИ. Исходя из опубликованной информации, непонятно, о каких конкретно действиях идет речь, кто или что может стать мишенью.

«Ну а чего бояться? Это все равно что бояться, что вас могут встретить на улице и стукнуть по голове. США постоянно ведут операции, в последнее время уже неприкрыто. А также приняли несколько регуляторных документов, которые все больше и больше ужесточают риторику и все больше дозволяют Соединенным Штатам вмешиваться в дела других стран. Тут мы ничего нового-то не видим. Дальше они делают еще одно заявление — ну хорошо, молодцы!» — поиронизировала эксперт.

Кроме того, Касперская отметила, что российские специалисты готовы не только держать оборону в киберпространстве, но и в случае необходимости выступить с ответной наступательной операцией.